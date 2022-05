Ossona, rapinano azienda travestiti da finanzieri

Due dipendenti di un'azienda di confezioni di profumi di Ossona (Milano), in via Fratelli di Dio, sono rimasti feriti in una rapina messa a segno ieri sera, durante la quale dei rapinatori hanno esploso due colpi di pistola.

La ricostruzione dei fatti

A quanto emerso la banda, composta da almeno cinque persone con indosso divise delle forze dell'ordine (sembra della guardia di finanza) è arrivata nell'azienda a bordo di un'auto e di un furgone. Fingendo di dover operare un controllo sulla merce, i malviventi hanno caricato alcuni bancali di profumi sul furgone. Il caporeparto, insospettito dalle modalità del presunto controllo, ha reagito. A quel punto un rapinatore ha fatto fuoco senza mirare ai presenti, per poi fuggire con i complici. I due feriti, trasportati in ospedale a Magenta, secondo i primi riscontri avrebbero riportato delle abrasioni forse per essere caduti a terra. Indagano i carabinieri.