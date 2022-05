Seveso, minacce e maltrattamenti a genitori e fratello: arrestato

L'uomo, pregiudicato per furto, aggressione, possesso di armi e droga, spesso ubriaco, tra il 13 e il 16 maggio scorsi ha tentato di entrare nell'abitazione di famiglia con la forza, lanciando sassi contro le finestre e minacciandoli con bastone e piccone

"Vi ammazzo tutti". Questa la minaccia rivolta ai genitori e al fratello da un uomo di 35 anni, marocchino, arrestato oggi dai carabinieri, che nei giorni scorsi si è presentato a casa loro a Seveso (Monza) armato di bastone, nonostante fosse sottoposto a divieto di avvicinamento per maltrattamenti in famiglia.

La vicenda

L'uomo, pregiudicato per furto, aggressione, possesso di armi e droga, spesso ubriaco, tra il 13 e il 16 maggio scorsi ha tentato di entrare nell'abitazione di famiglia con la forza, lanciando sassi contro le finestre e minacciandoli con bastone e piccone. Il divieto di avvicinamento era scaturito dopo diverse aggressioni ai genitori 70enni e il fratello 33enne. Il gip di Monza ha quindi emesso per lui un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita questa mattina.