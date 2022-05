Milano, vendeva false maglie di calcio: chiusa stamperia clandestina

Aveva organizzato una stamperia clandestina nel seminterrato di un condominio nel quartiere Niguarda a Milano dove realizzava e vendeva online articoli di abbigliamento sportivo con il logo contraffatto del Milan e di altri club di Serie A come Inter, Juventus, Roma e Fiorentina. Per questo un uomo di 40 anni è stato indagato per il reato di contraffazione e rischia una condanna fino a 6 anni e una multa di 50mila euro, mentre la stamperia abusiva è stata chiusa nell'ambito di un'operazione della polizia locale.

La stamperia clandestina

L'attività commerciale si svolgeva principalmente in modalità on line. Il gestore raccoglieva gli ordini tramite internet e provvedeva alla successiva realizzazione e spedizione dei prodotti finiti all'indirizzo dei clienti. Gli agenti del nucleo anticontraffazione nel corso del sopralluogo nella stamperia clandestina hanno sequestrato computer, macchina da cucire e stampante per tessuti tessili. Inoltre sono stati sequestrati 105 articoli con i loghi contraffatti di varie squadre di calcio di serie A e 1.459 adesivi per tessili pronti per essere applicati sulle maglie.