Milano, un uomo accoltellato al collo sulla porta di casa: è grave

Un uomo è stato ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano dopo essere stato accoltellato al collo; le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita. A quanto riferito l'uomo era in casa con la moglie e la figlia nel proprio appartamento in piazza Gasparri, in zona Comasina a Milano, quando la coppia, di origine cinese, ha sentito suonare alla porta e il marito è andato ad aprire. A quel punto la moglie ha sentito delle grida, è accorsa e ha visto il marito a terra con una ferita al collo. Gli agenti della Polizia di Stato stanno chiarendo la vicenda e individuando l'aggressore con il quale il ferito sembra avesse avuto una discussione nel cortile del palazzo qualche ora prima.