Milano, rapina un uomo in stazione Centrale: arrestato 17enne

Il giovane è stato fermato poco dopo in via Lepetit mentre stava facendo a botte con un'altra persona

Prima davanti alla stazione Centrale di Milano con altre persone ha accerchiato e spintonato un 28enne per prendergli il cellulare, poi, verso le 23:30, poco distante, in via Lepetit, si è azzuffato con un'altra persona ed è durante la violenta lite che il giovane, 17enne marocchino con precedenti, che è stato fermato.

L'arresto

I militari sono riusciti a fatica a dividere i due e a quel punto, il ragazzo ha preso un coccio di bottiglia ferendosi da solo alle braccia e al torace. Ha poi tentato di scappare ed è stato bloccato, portato per essere medicato all'ospedale Fatebenefratelli e denunciato per rapina in concorso e resistenza e minacce a pubblico ufficiale.

Furti e arresti a Milano

Un'ora prima i carabinieri hanno arrestato altre due persone. In corso Buenos Aires all'angolo con via Pergolesi hanno visto un 19enne marocchino e un 35enne algerino che cercavano di strappare dal braccio di un diciannovenne un bracciale in oro. I due sono scappati ma sono stati rincorsi, presi e arrestati per tentato furto con strappo in concorso. Intorno alle 5, in via Primaticcio i militari hanno invece ritrovato e restituito al proprietario uno scooter rubato lo scorso 16 maggio. Hanno infatti visto due ragazzi che andavano sullo scooter senza casco che sono scappati. Sono caduti poco più avanti dalla moto e hanno proseguito a piedi ma uno dei due, marocchino di 17 anni, regolare in Italia. Da un controllo nella banca dati, hanno visto che lo scooter era rubato e lo hanno restituito al proprietario.