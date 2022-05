Incidente a Cassago, moto investe pedoni: due morti e un ferito

Un ragazzo di 19 anni è morto e un 21enne è rimasto ferito dopo essere stati investiti da una moto. Nell'incidente, avvenuto la scorsa notte in via Nazario Sauro, a Cassago, centro della Brianza in provincia di Lecco, ha perso la vita anche il motociclista, un 54enne di Missaglia (Lecco).

L'incidente a Cassago e i soccorsi

Secondo quanto emerso, il 54enne avrebbe perso il controllo della sua moto di grossa cilindrata affrontando un dosso rallentatore finendo contro i due ragazzi che si trovavano a bordo strada. Sul posto sono giunte le ambulanze della Croce bianca di Merate (Lecco) e del Soccorso di Lurago d'Erba (Como) e l'elisoccorso di Como. Il motociclista e il 19enne sono stati trasportati negli ospedali di Lecco e Merate (Lecco) ma per loro non c'è stato nulla da fare. Meno gravi le condizioni della terza persona investita trasportata all'ospedale di Lecco. Sull'accaduto sono in corso indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Merate (Lecco).