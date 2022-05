Incidente a Rovato, scontro tra furgone e auto: un morto

Il 65enne al volante del furgone ha perso la vita a seguito dello schianto frontale con il veicolo che viaggiava nella direzione opposta e che probabilmente era in fase di sorpasso

Un 65enne è morto in un incidente stradale avvenuto oggi a Rovato, in provincia di Brescia. L'uomo era al volante di un furgone che si è scontrato frontalmente con un'auto che viaggiava nella direzione opposta e che probabilmente era in fase di sorpasso. Il furgone è finito contro alcune auto parcheggiate e il conducente è morto sul colpo.