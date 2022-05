Escursionisti cadono da ferrata in Valsassina, due feriti

Doppio grave infortunio in montagna nel Lecchese dove due escursionisti sono precipitati dalla ferrata Contessi sul Monte Due Mani, sopra l'abitato di Ballabio (Lecco) in Valsassina.

L'incidente

L'allarme è scattato intorno alle 10.30. Sono intervenuti due elicotteri partiti da Bergamo e Como e sono state attivate le locali squadre del Soccorso alpino. Le condizioni dei due escursionisti sono apparse subito gravi. Codice di intervento di massima gravità in particolare per il primo ferito, precipitato da diversi metri, ricoverato a Varese. Sotto controllo le condizioni del compagno con policontusioni e ricoverato a Gravedona, in provincia di Como.