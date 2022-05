Seregno, scarafaggi e 70 chili di cibo avariato in ristorante

Le condizioni igieniche del locale, che è stato chiuso, non erano a norma. I controlli sono stati svolti dai carabinieri con il personale dell’Ats

Carne e pesce avariati, scarafaggi e condizioni igieniche non a norma: è quanto scoperto dai carabinieri del Nas nel ristorante 'Feel' di Seregno (nella provincia di Monza e Brianza) I militari hanno trovato nel locale 70 chili di alimenti avariati e pronti per essere cucinati e serviti ai clienti. I controlli si sono svolti con personale dell'Ats. Al titolare del ristorante - che è stato chiuso - sono state contestate violazioni per oltre 100mila euro.