Monza, cade componente di una gru e travolge operaio: ferito 42enne

L'operaio è stato portato dal personale del 118 all'ospedale San Gerardo. Ha riportato fratture varie, in particolare alla braccia, ma non è in pericolo di vita

Un operaio di 42 anni è rimasto ferito in un incidente sul lavoro avvenuto nel pomeriggio in una ditta di Monza. A quanto si è appreso, è stato colpito dal componente di una gru che si è staccato in fase di manovra.

I soccorsi

L'uomo è stato portato dal personale del 118 all'ospedale San Gerardo. Ha riportato fratture varie, in particolare alla braccia, ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della Questura.