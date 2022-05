Incendio in un capannone nel Pavese, nessuna vittima

Un incendio è divampato in un capannone a Casei Gerola, in Oltrepò Pavese. Sul posto sono al lavoro da questa mattina i vigili del fuoco del comando provinciale di Pavia. Diversi i mezzi intervenuti, provenienti da tutta la provincia. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sono stati avviati gli accertamenti per stabilire le cause del rogo, che sta provocando danni ingenti all'immobile.