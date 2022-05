World Bee Day, a Pavia il progetto "Apicoltore per un giorno"

Dal 2017, per sensibilizzare sul tema e aumentare la consapevolezza sulla necessità di tutelare il patrimonio prezioso costituito da questi insetti, si celebra il 20 maggio la Giornata mondiale delle api. In questa occasione, con l'obiettivo di conoscere al meglio l’incredibile lavoro di questi piccoli insetti, Jack Daniel’s Tennessee Honey - il whiskey con l'aggiunta di liquore al miele - ha organizzato un pomeriggio speciale coinvolgendo alcuni influencer nell’attività di “Apicoltore per un giorno” presso l’Apicoltura Di Domenico in provincia di Pavia. Un’occasione speciale per conoscere un mondo unico e imparare a rispettare il lavoro delle api, i loro ritmi e i loro prodotti.

L'importanza delle api

Oltre al loro ruolo di impollinatori e ad essere responsabili della produzione di miele, cera d’api, propoli e pappa reale, le api sono in grado di ripristinare terreni prossimi alla desertificazione e ci “avvertono” se il livello di inquinamento di un determinato luogo è eccessivo. Preservano inoltre la biodiversità permettendo la riproduzione di numerose specie di fiori e piante, fondamentali all’uomo per la produzione di ossigeno e di numerose fonti di nutrimento, e materie prime utili per la produzione di medicinali. Migliaia di specie di piante si sono adattate a riprodursi tramite l’impollinazione, sviluppando anche attributi appositi (come colori o profumi particolari) per attirare gli insetti. Ciò ha generato un’incredibile interdipendenza tra piante ed insetti. Per questo motivo se le api, così come gli altri impollinatori, dovessero venire a mancare, anche le piante scomparirebbero rapidamente.