Fondazione Cariplo festeggia 30 anni con il progetto Looking 4

Fondazione Cariplo ha festeggiato i 30 anni di attività presentando il progetto “Looking 4”. Si tratta di un percorso partecipativo che punta a coinvolgere 1500 persone in una importante sfida: "Saper leggere la realtà e i suoi cambiamenti per imparare continuamente come essere utili e come generare valore per le comunità".

L'iniziativa è stata illustrata e descritta stamattina a Milano presso la Sala Tiepolo di Fondazione Cariplo. Gli eventi previsti si svolgeranno l'8 giugno a Novara, il 15 giugno a Cernobbio, il 22 giugno a Brescia e il 28 giugno a Pavia. L'incontro conclusivo sarà a Milano il 14 luglio.

Il progetto

Il percorso di Looking 4 sarà declinato in cinque giornate di incontro, ispirazione, ascolto e confronto, su quattro temi chiave in ambito ambiente, cultura, ricerca, servizi alla persona, seguite da un appuntamento finale di restituzione e condivisione a Milano con un importante obiettivo finale: disegnare insieme, grazie al contributo di visione e di esperienza di imprese sociali, enti non profit, università, istituzioni, aziende – con cui Fondazione Cariplo dialoga e opera ogni giorno – un "atlante dei bisogni e delle risorse delle comunità di domani".