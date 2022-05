Casa in vendita a Milano, possibile pagamento in criptovalute

Un appartamento extra lusso su due livelli, di proprietà di un noto regista pubblicitario e dal valore di 940mila euro, è stato messo in vendita a Milano. Fin qua nulla di strano, se non fosse che sull’annuncio pubblicato dall’agenzia immobiliare si legge che è possibile procedere al pagamento in criptovalute e aggiudicarsi, al tempo stesso, anche tre terreni recentemente acquistati nel metaverso, che coprono l'area dell'appartamento nel mondo digitale. Gli acquirenti possono dunque scegliere la criptovaluta ed effettuare una transazione certificata dal non fungible token (NFT) che, assicura l’agenzia, "sarà disponibile a breve”. I meccanismi del controverso mondo delle criptovalute e delle tecnologie della blockchain fanno dunque il loro ingresso nel mercato immobiliare nazionale.