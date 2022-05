Sondrio, sequestrati 13mila giocattoli potenzialmente pericolosi

I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Sondrio hanno sequestrato circa 13mila prodotti ritenuti potenzialmente pericolosi per la salute dei minori e posti in commercio in violazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.

I controlli e il sequestro

"L'attività - spiega la Gdf in una nota - è frutto di un'attenta e costante osservazione del territorio valtellinese eseguita in attuazione del dispositivo permanente di contrasto alla contraffazione e all'abusivismo commerciale". In particolare i finanzieri, nel corso di un controllo nei confronti di due esercizi commerciali di Sondrio, hanno rinvenuto sugli scaffali, pronti per essere venduti, alcuni giocattoli contenuti in prodotti alimentari (in particolare, patatine in busta e ovetti di cioccolato), non conformi ai requisiti di sicurezza. Gli stessi erano sprovvisti delle istruzioni e delle avvertenze per l'uso, delle indicazioni riguardanti la composizione dei materiali utilizzati e delle informazioni considerate obbligatorie dalla normativa in materia di giocattoli per la tutela della salute dei minori. L'attività di controllo è stata quindi estesa ai distributori dei prodotti con sede in diverse province del Nord Italia, permettendo così di togliere dal mercato complessivamente 13.766 giocattoli ritenuti pericolosi. Ai titolari delle imprese sono state contestate sanzioni amministrative fino ad un massimo di 10.000 euro, che sono irrogate dalle competenti Camere di Commercio, mentre i prodotti sottratti agli esercenti sono stati bloccati per la loro definitiva confisca.