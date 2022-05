Ragazzo accoltellato per 20 euro a Milano, fermato un 16enne

Il fermato intorno alle 16 di ieri mentre era con un amico al Parco Trapezio aveva cominciato a minacciare due coetanei che si trovavano lì per giocare a calcio, chiedendo 20 euro per un fantomatico debito di droga. In loro difesa era intervenuto il 16enne, poi accoltellato

Un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato ieri pomeriggio in un giardino pubblico di Milano. Il presunto responsabile, un coetaneo che si era allontanato da una comunità per minorenni problematici, è stato posto in stato di fermo dalla Polizia con l'accusa di tentato omicidio. Il 16enne accoltellato è stato operato e si trova fuori pericolo. Uno dei due fendenti gli aveva perforato un polmone.

L'aggressione

Il fermato, secondo la ricostruzione fatta stamani in Questura, intorno alle 16 di ieri mentre era con un amico al Parco Trapezio aveva cominciato a minacciare due coetanei che si trovavano lì per giocare a calcio, chiedendo 20 euro per un fantomatico debito di droga. In loro difesa era intervenuto il 16enne, poi accoltellato. L'aggressore, di origine salvadoregna, è stato rintracciato al Parco Ravizza grazie a una chat di gruppo sulla quale era in contatto con amici e ha ammesso le sue responsabilità.