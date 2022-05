Lecco, cade dal monopattino e batte la testa: grave 68enne

È accaduto mentre l'uomo stava percorrendo una via in discesa. Cadendo si è procurato un grave trauma facciale

Un uomo di 68 anni ha riportato gravi traumi ed è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale Manzoni di Lecco dopo un incidente con il monopattino. L'incidente è avvenuto ieri nel rione Germanedo.

L'incidente

L'uomo è caduto mentre stava percorrendo una via in discesa. Si è procurato un grave trauma facciale. Soccorso dall'equipe medica del 118, è stato trasportato d'urgenza in ospedale in codice rosso. I rilievi dell'incidente sono stati effettuati dalla Polizia locale del capoluogo. Oltre al pensionato non sono rimaste coinvolte altre persone.