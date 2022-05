Pirelli, opere d’arte ispirate alle fabbriche per l’Annual Report 2021

Il progetto si chiama “A Beautiful Place: l’arte della manifattura’ e ha coinvolti artisti di fama internazionale in cinque dei 18 siti produttivi nel mondo: da Settimo Torinese a Rome negli Usa, passando per Yanzhou in Cina, Campinas in Brasile e Slatina in Romania

Le fabbriche come luoghi di produzione, ma anche di ispirazione di bellezza, di arte e di cultura. E, soprattutto, luoghi di 'mani-fattura', intesa come mani all'opera, animate dal talento. Tutto questo è la base per il progetto 'A Beautiful Place: l'arte della manifattura', per l'Annual Report 2021 di Pirelli.

Il progetto

Pirelli ha invitato artisti di fama internazionale a visitare cinque dei suoi diciotto siti produttivi nel mondo, per poi creare opere d'arte ispirate ai suoni, ai colori e alle atmosfere 'respirate' proprio all'interno delle fabbriche. Da Settimo Torinese a Rome negli Usa, passando per Yanzhou in Cina, Campinas in Brasile e fino a Slatina in Romania, quattro artisti e un collettivo sono diventati protagonisti del progetto.