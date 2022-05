Zanica, scontro tra auto e scooter: morto 59enne, grave la moglie

Un uomo di 59 anni è morto in un incidente avvenuto sulla rampa che collega la Nuova Cremasca con la tangenziale Sud di Bergamo nel territorio di Zanica. L'uomo viaggiava su uno scooterone insieme alla moglie di 56 anni, rimasta gravemente ferita.

L'incidente

Lo scooterone, secondo una prima ricostruzione dei fatti, si è scontrato con un'auto che viaggiava nella direzione opposta. L'impatto è avvenuto alle 15:20 sulla curva della rampa. Vani i soccorsi per il 59enne mentre la moglie è stata trasferita in ospedale dal 118 in gravi condizioni. Illeso invece l'automobilista. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi.