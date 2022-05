Incidente stradale a Santa Giuletta, morto 27enne in moto

Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118, ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo a causa delle gravissime ferite riportate

Un uomo di 27 anni è morto in un incidente stradale avvenuto ieri a Santa Giuletta (Pavia), lungo la strada provinciale 10 in Oltrepò Pavese. Il 27enne, alla guida della sua moto, si è scontrato con un'auto. Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118, ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo a causa delle gravissime ferite riportate. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.