Furto di rame su ferrovia, treni fermi tra Treviglio e Caravaggio

Il furto di rame lungo i binari della linea Treviglio-Cremona ha causato questa mattina il blocco del traffico ferroviario lungo la tratta, dalle 9 di stamattina, in particolare tra le stazioni di Treviglio e Caravaggio. Lo fa sapere Rfi: è in corso l'intervento dei tecnici di Rfi per sostituire i cavi e ripristinare la piena funzionalità della linea. La riattivazione è prevista per le 14:30. È stato attivato un servizio sostitutivo con autobus tra Treviglio e Caravaggio.