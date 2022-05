Milano, morto Valerio Onida: camera ardente nella chiesa di San Marco

All'apertura, prevista per oggi alle 14.30, sarà presente anche l'Amministrazione comunale di Milano con una rappresentanza istituzionale

Sarà aperta questo pomeriggio alle 14.30 la camera ardente del professor Valerio Onida, cittadino benemerito, già presidente della Corte Costituzionale, morto ieri all'età di 86 anni. All'apertura della camera ardente, allestita nella chiesa di San Marco dove martedì si terranno i funerali alle 14.45, sarà presente anche l'Amministrazione comunale di Milano con una sua rappresentanza istituzionale.

Chi era Valerio Onida

Nato a Milano da padre sardo e madre siciliana nel 1936, aveva compiuto 86 anni lo scorso 30 marzo. Giurista di primo piano e professore di diritto costituzionale alla Statale di Milano, è stato giudice costituzionale dal 1996 e presidente della Consulta dal settembre 2004 al gennaio 2005. Aveva costruito con il capoluogo lombardo un forte legame, testimoniato dal suo impegno volontario da consulente per i detenuti delle carceri milanesi e dall'associazione 'Avvocati per niente'. Nel corso della sua carriera è stato anche presidente dell'Associazione italiana dei costituzionalisti e dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di Liberazione, succedendo a Oscar Luigi Scalfaro.