Milano, due aggressioni nella notte in zona movida in corso Como

Due aggressioni si sono verificate in una breve lasso di tempo nella notte nella zona di corso Como a Milano, dove si trovano numerosi locali ed è sempre intensa la movida del capoluogo lombardo.

Le aggressioni

Gli agenti della questura sono intervenuti intorno alle 3,30 su richiesta di un inglese di 32 anni che era appena uscito da una discoteca e ha raccontato di essere stato aggredito da alcuni uomini che gli hanno strappato un orologio Rolex Gmg Master, dal valore di 15mia euro; gli hanno rubato il portafogli con 500 euro e il telefono per poi scappare. L'uomo ha rifiutato le cure. Gli agenti, mentre lo stavano sentendo, hanno notato delle macchie di sangue su alcune macchine vicine e contattato i vari ospedali, scoprendo che uno spagnolo di 24 anni era stato ricoverato al San Carlo per aver subito un'aggressione di cui però non ha saputo fornire particolari. Le sue condizioni erano apparse inizialmente gravi ma stamani è stato dimesso. In piazza XXIV maggio, in zona Navigli, infine, un 25enne si è visto strappare la catenina da due uomini. Ne ha inseguito e bloccato uno, un marocchino, che è stato denunciato per furto con strappo, sempre dalla polizia.