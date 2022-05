Milano: segue rapinatori, ricompra cellulare e poi li fa arrestare

Prima ha subito una rapina, a notte fonda, decidendo di pedinare quelli che gli avevano portato via il cellulare, disposto anche a pagare per riaverlo. Poi, però, ha cambiato idea e ha chiamato la polizia, facendo arrestare i due presunti estorsori. L'episodio è accaduto la scorsa notte a Milano, nella centrale zona di Porta Venezia.

La ricostruzione dei fatti

Intorno alle 2, uscito da un locale, un 26enne è stato avvicinato da due sconosciuti, che dopo averlo minacciato si sono fatti consegnare il cellulare. Lui però, deciso a ritornarne in possesso, li ha seguiti e alla fine raggiunti. I due a quel punto hanno preteso 50 euro per la restituzione, e lui è andato al più vicino sportello Bancomat a prelevare, e glieli ha dati. Poi ci ha ripensato e ha chiamato il 112. Una volante, giunta sul posto e presa la descrizione dei due, li ha individuati nei paraggi, in piazza Oberdan, e li ha trovati in possesso del telefonino e della banconota. I due, entrambi 25enne, di nazionalità marocchina e irregolari, uno dei quali con precedenti, sono stati arrestati per estorsione in concorso.