Milano, rapina in zona Porta Venezia: rubato orologio da 16mila euro

Un uomo di 36 anni è stato avvicinato la notte scorsa da un gruppo di 4 o 5 ragazzi che gli hanno strappato l'orologio Rolex dal valore di 16mila euro. È accaduto a Milano poco dopo le 3 tra via Lazzaro Palazzi e via Tadino, zona della movida milanese nei pressi di Porta Venezia. L'uomo ha chiamato gli agenti della Questura e, nonostante avesse alcune ecchimosi al polso, ha rifiutato di far intervenire il 118.