Incidenti sul lavoro, due operai feriti a Milano

Due persone sono rimaste ferite in modo grave in due incidenti sul lavoro in provincia di Milano. Prima delle 9:30 un muratore che lavorava in un cantiere al diciottesimo piano in via Eritrea, nella periferia Nord della città, è caduto sul pavimento e si è procurato una profondissima ferita dall'addome alla schiena. Il 42enne è stato portato, cosciente, all'ospedale Niguarda.

Il secondo incidente

È invece stato trasportato all'ospedale San Raffaele un operaio di 45 anni che intorno alle 11 è rimasto schiacciato sotto un macchinario di oltre 300 chili in un'azienda di Caleppio di Settala. Ha riportato traumi da schiacciamento al torace e alla schiena.