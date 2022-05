Bondeno di Gonzaga, moto contro furgone: morto imprenditore

Un imprenditore di 66 anni è morto ieri sera in un incidente stradale accaduto a Bondeno di Gonzaga, nel Mantovano. Pietro Menghini, titolare di un'azienda che produce apparecchi per la lubrificazione, si è schiantato in moto contro un furgone mentre stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro. L'uomo è morto sul colpo.

La tragedia

Menghini viaggiava in sella ad una Kawasaky: per cause in via di accertamento, si è scontrato con un furgone che stava svoltando in una strada laterale sulla sinistra.