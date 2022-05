Cremona, cede il solaio e precipita per sei metri: ferito muratore

Economia

Un emendamento approvato prevede che diventi obbligatoria dall'anno prossimo per lavori con determinati importi. Il documento, finora richiesto per partecipare ad alcuni appalti pubblici, comprova la capacità economica e tecnica di un’impresa di qualificarsi per l'esecuzione dei lavori. Nelle intenzioni, la stretta serve ad evitare le frodi, ma c'è chi lamenta che escluderà la maggior parte delle piccole e medie imprese