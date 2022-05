Milano, 19enne accoltellato alla schiena in zona San Siro: è grave

E' successo in via Zamagna all'angolo con piazzale Selinunte. Il 118 ha soccorso il giovane intorno alle 12.40

Un ragazzo è stato accoltellato oggi in via Zamagna all'angolo con piazzale Selinunte, nel quartiere San Siro, a Milano. Le sue condizioni sono gravi. Secondo le prime informazioni, il ferito ha 19 anni ed è di origine nordafricana. Il 118 ha soccorso il giovane alle 12.40: il ragazzo si trovava sul marciapiede, con ferite da taglio alla schiena, presumibilmente dovute a una o più coltellate. Il giovane è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Carlo.