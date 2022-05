Como, Doha Zaghi candidata di Azione: c'è lo stop di Calenda

"Non conoscevo i trascorsi della signora in questione - si legge nel tweet -. Se si trattasse di fatti privati nulla questio, ma direi che non ci sono i presupposti perché sia una candidata di Azione. Domani me ne occuperò"

Accanto al nome di Doha Zaghi, 31 anni, nella lista dei candidati di Agenda Como 2030 c'è scritto "Imprenditrice digitale e performer". E ha un nome d'arte: Lady Demonique. Come riporta Corriere.it, la Zaghi è una sexy star e mistress sadomaso che ha scelto di scendere in campo nelle elezioni amministrative a Como e sostenere l’aspirante sindaco di centrosinistra Barbara Minghetti.

Stop di Calenda

Lo scalpore suscitato dalla candidatura è arrivato a Carlo Calenda, che non sembra aver apprezzato, anche se il 31 marzo scorso, nel suo appuntamento elettorale a Como per sostenere Barbara Minghetti e la lista aveva incontrato i candidati, compresa Doha Zaghi. "Ragazzi, scherzi a parte, come ovvio non conoscevo i trascorsi della signora in questione - si legge nel tweet -. Se si trattasse di fatti privati nulla questio, ma direi che non ci sono i presupposti perché sia una candidata di Azione. Domani me ne occuperò".