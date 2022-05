Milano, litiga con il marito e lo denuncia per droga: arrestato

Una furiosa lite in mezzo alla strada tra marito e moglie finita con lo sfogo di lei alla polizia. La donna ha raccontato che lui, poi arrestato, è un consumatore abituale di sostanze stupefacenti. L'episodio è accaduto ieri sera, poco dopo le 23.30, in via Rimembranze di Greco, a Milano. Quando gli agenti, dopo essere stati allertati, sono arrivati la coppia stava litigando in modo violento sul marciapiede. Una volta ritornata la calma, la donna, forse esasperata, ha cominciato a lamentarsi con i poliziotti del marito e del fatto che fosse spesso sotto gli effetti della droga. Cosa che probabilmente lo ha reso violento.

L'arresto

Da lì la perquisizione del loro appartamento dove sono stati ritrovati oltre mezzo chilo di hashish e alcune dosi di cocaina per un totale di 20 grammi. L'uomo, italiano, 43 anni, è stato portato a San Vittore per detenzione ai fini di spaccio.