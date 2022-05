Ragazza di 21 anni cade in moto in un circuito del Pavese: in ospedale

Subito soccorsa dagli operatori del 118, è stata trasferita in elicottero al Policlinico San Matteo di Pavia. La giovane, giudicata in codice giallo, si trova attualmente sotto osservazione, anche se le sue condizioni non sembrano gravi

Una ragazza di 21 anni è rimasta ferita cadendo dalla sua moto mentre stava percorrendo la pista del circuito di Ottobiano (Pavia) in Lomellina. Subito soccorsa dagli operatori del 118, è stata trasferita in elicottero al Policlinico San Matteo di Pavia. La giovane, giudicata in codice giallo, si trova attualmente sotto osservazione, anche se le sue condizioni non sembrano gravi. I carabinieri della compagnia di Vigevano hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.