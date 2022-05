Casalpoglio, malore in campo: grave giocatore di 27 anni

Un calciatore dilettante ha accusato un malore, ieri pomeriggio, durante una partita ed è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Raffaele di Milano dove sarà probabilmente operato. D.M. , 27 anni, attaccante e capitano del Quingentole, stava disputando la partita dei play off del campionato Uisp Open League di Mantova sul campo del Casalpoglio, frazione di Castel Goffredo.

La vicenda

A un tratto, si è accasciato privo di sensi, mentre la palla era lontana, probabilmente colpito da un arresto cardiaco. Subito sono intervenuti i soccorsi. La sorella del 27enne, presidente della squadra del Quingentole, ha usato il defibrillatore. Il ragazzo si è ripreso dopo un lungo massaggio cardiaco operato dai soccorritori, ma le sue condizioni sono apparse subito gravi. Fortunatamente è stato poi stabilizzato e intubato per consentirgli di essere trasportato con un'eliambulanza al San Raffaele. D.M, che lavora in una casa di riposo del mantovano, viene descritto come un ragazzo sano, grande sportivo e soprattutto attaccante di razza. Tra un po' diventerà padre.