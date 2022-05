Urla per strada con in mano coltello: 22enne denunciato nel Cremonese

È avvenuto a Pizzighettone, il giovane dopo una colluttazione con i carabinieri è stato fermato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di arma da taglio

I carabinieri di Pizzighettone (Cremona) hanno bloccato e denunciato un 22enne che si aggirava con un coltello di 30 centimetri in mano per le strade di Cappella Cantone (Cremona) urlando frasi senza senso. Il giovane dopo una colluttazione con i militari è stato fermato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di arma da taglio.

L'intervento dei carabinieri

I militari ieri pomeriggio sono stati avvisati di quanto stava accadendo da alcuni cittadini. Giunti sul posto, hanno individuato il giovane che alla richiesta dei documenti è fuggito. Raggiunto, ha puntato il coltello verso i carabinieri che lo hanno disarmato e immobilizzato. Nessuno è rimasto ferito e il 22enne è stato ricoverato nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Cremona.