Milano, rissa con mazze e bastoni in viale Certosa: quattro arresti

Quattro persone sono state arrestate per rissa aggravata e processate per direttissima dopo la violenta lite avvenuta in viale Certosa a Milano ieri pomeriggio. Si tratta dei gestori di due locali vicini: due italiani di origine egiziana rispettivamente di 42 anni e 26 anni, e due egiziani di 61 e 41 anni.

La rissa

Durante la rissa, scoppiata per futili motivi, sono state usate anche mazze e bastoni. Subito dopo in tre sono stati portati in ospedale dagli operatori del 118, in condizioni non gravi, mentre un quarto è stato portato in questura.