Milano, 33enne importuna passanti: bloccato con minaccia taser

L'uomo era stato segnalato da diverse telefonate di cittadini come alterato e importuno in corso Buenos Aires, intorno alle 17 di ieri, mentre nella centrale via commerciale minacciava e infastidiva i tanti passanti

A Milano un uomo di 33 anni importunava i passanti in centro ed è stato bloccato dalla polizia utilizzando ancora una volta la minaccia del taser, l'arma elettrica in dotazione alle forze dell'ordine. L'uomo, un 33enne di origini bulgare, era stato segnalato da diverse telefonate di cittadini come alterato e importuno in corso Buenos Aires, intorno alle 17 di ieri, mentre nella centrale via commerciale minacciava e infastidiva i tanti passanti.

L'intervento della polizia

Quando sono arrivati gli agenti, verso i quali ha rivolto subito la sua rabbia, ma senza aggredirli, è stata fatta intervenire una pattuglia dotata di taser e quando un poliziotto ha minacciato di usarlo contro di lui, si è fatto bloccare e portare all'ospedale, la Clinica Città Studi. Il 33enne, che non ha precedenti, è stato ricoverato in psichiatria.