Rebbio, 90enne cade in giardino: cani abbaiano e scattano i soccorsi

Sono stati i suoi due cani, Blu e Balù, a salvare la donna di 90 anni caduta in giardino, nella sua casa a Rebbio (Como), mentre coglieva delle rose. I due animali, continuando ad abbaiare, sono riusciti ad attirare l'attenzione di un passante, un ragazzo straniero, che ha chiamato i soccorsi. A riportare la notizia è La Provincia di Como.

La caduta e i soccorsi

Secondo quanto riporta il giornale, la donna, che vive in via Varesina, nel pomeriggio di martedì scorso si trovava in giardino per cogliere delle rose, ma mentre camminava in un tratto in discesa ha peso l'equilibro ed è caduta in un punto del giardino poco visibile dalla strada restando bloccata a terra. I due cani, capito che la loro padrona si trovava in difficoltà, hanno iniziato ad abbaiare insistentemente fino a quando hanno attirato l'attenzione di un ragazzo che passava per strada. Il giovane, che dopo qualche istante ha notato l'anziana a terra, con l'aiuto di una donna giunta nel frattempo sul posto, ha allertato i soccorsi. Sul luogo sono arrivati i vigili del fuoco e gli uomini del 118 che hanno prestato le cure necessarie alla 90enne.