Brescia, rapina a cinque coetanei: arrestati due minori

I giovani avrebbero prima accerchiato le vittime, per poi spintonarle e minacciarle al fine di sottrarre portafogli contenenti piccole somme di danaro, smartphone, cuffie auricolari e capi d'abbigliamento

Due minorenni sono stati arrestati dai carabinieri di Brescia. Sono ritenuti responsabili in concorso e a vario titolo del reato di rapina aggravata, in relazione a diversi episodi commessi nei confronti di altri cinque giovani, in pieno centro cittadino, sul finire dello scorso mese di novembre.

Le indagini

Le indagini hanno consentito di ricostruire la dinamica delle rapine, quasi sempre analoga: i giovani avrebbero prima accerchiato le vittime, per poi spintonarle e minacciarle al fine di sottrarre portafogli contenenti piccole somme di danaro, smartphone, cuffie auricolari e capi d'abbigliamento.