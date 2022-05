Maltempo, in Lombardia allerta gialla per temporali fino a domani

Dal tardo pomeriggio di oggi e fino alla mezzanotte di domani sono segnalati possibili rovesci sparsi a carattere temporalesco su tutta la regione, in particolare sui settori della bassa pianura occidentale, dove sono più probabili piogge isolate ma abbondanti

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato un'allerta meteo gialla per la possibilità di temporali. Dal tardo pomeriggio di oggi e fino alla mezzanotte di domani sono segnalati possibili rovesci sparsi a carattere temporalesco su tutta la regione, in particolare sui settori della bassa pianura occidentale, dove sono più probabili piogge isolate ma abbondanti. Le condizioni di instabilità diffusa dovrebbero permanere alle prime ore di giovedì, quando dovrebbero allentarsi. A Milano il Centro operativo comunale della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.