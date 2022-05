Incidente stradale a Milano, scontro auto-moto: tre feriti

L'episodio è avvenuto in via Chiesa Rossa. Il più grave, che era in sella alla moto, è stato portato in condizioni critiche all'Humanitas di Rozzano

Tre uomini sono rimasti feriti, uno in modo grave, nello scontro tra un'auto e una moto stamani in via Chiesa Rossa a Milano. Il più grave, che era in sella alla moto, è stato portato in condizioni critiche all'Humanitas di Rozzano. In ospedale anche altri due in condizioni meno gravi. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio degli agenti della Polizia locale di Milano.