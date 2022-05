Briosco, sott'acqua in scantinato per sfuggire a controlli: denunciato

L'uomo è stato scoperto dai carabinieri mentre tentava di nascondersi in uno scantinato allagato nell'abitazione di un'amica. Colpito da foglio di via dal Comune per precedenti di polizia in materia di stupefacenti, è stato nuovamente denunciato dai carabinieri per aver violato il dispositivo

Un uomo di 54 anni, colpito da foglio di via dal Comune di Briosco (Monza e Brianza) per precedenti di polizia in materia di stupefacenti, è stato nuovamente denunciato dai carabinieri per aver violato il dispositivo. È stato scoperto dai militari mentre tentava di nascondersi sott'acqua in uno scantinato allagato nell'abitazione di un'amica.

Il tentativo di sfuggire ai controlli

Secondo quanto ricostruito, durante un servizio di controllo dei carabinieri presso l'abitazione di una pregiudicata con svariati precedenti per droga e ai domiciliari, i militari hanno avvertito dei rumori e una voce maschile provenire dall'interno della casa. Insospettiti, hanno deciso di controllare. Entrati nell'appartamento al piano terra della donna, hanno notato una botola in legno sul pavimento e hanno deciso di aprirla. All'interno hanno sentito respirare affannosamente un uomo che, pur di scampare alle verifiche, ha rischiato di affogare. Una volta riemerso, il 54enne, di Cassago Brianza (Lecco), è stato denunciato per la violazione del foglio di via obbligatorio, mentre la proprietaria di casa è stata segnalata all'autorità giudiziaria per aver violato il divieto di incontrare, contattare e comunicare con persone diverse dai propri familiari, peculiare degli arresti domiciliari.