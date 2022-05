Incidente sulla A21, convalidato arresto pirata della strada

È stato convalidato l'arresto dell'automobilista di 38 anni che la polizia stradale, in collaborazione con i carabinieri, ha fermato per l'incidente stradale in cui la notte del 29 aprile sull'autostrada A21 sono morti un 45enne e il figlio di 11 anni.

Le accuse

Accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso, l'uomo, residente nel Cuneese, nei suoi confronti è stato disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora. L'incidente nel tratto tra Casteggio e Voghera (Pavia). Sceso dall'auto su cui viaggiava con la famiglia per soccorrere il figlio di 11 anni sbalzato fuori dall'abitacolo dopo un tamponamento, il 45enne, che stava tornando in Francia dopo una vacanza in Italia, è stato travolto col figlio dall'auto guidata dal 38enne, che è poi fuggito ed è stato rintracciato dopo alcuni ore ad Acqui Terme (Alessandria).