Cremona, abbona amico a Paperino per scherzo: denunciato e condannato

In nove anni, due indagini, tre procedimenti e due condanne arrivate con il patteggiamento per un totale di 13 mesi. La sua colpa? Uno scherzo a un amico. Questa è la storia di un 46enne cremonese, riportata da Il Corriere della Sera e da La Provincia di Cremona, che ha sottoscritto a un amico, a sua insaputa, un abbonamento a Disney 313, la rivista a fumetti dedicata al rapporto tra Paperino e la sua mitica 313, la decappottabile rossoblù.

La vicenda

L'amico, coetaneo, lo ha scoperto quando la De Agostini gli ha mandato il primo numero di Paperino e ha poi sollecitato il pagamento. Ignorava fosse opera del compagno e ha presentato una denuncia contro ignoti. E per chi ha indagato è stato semplice identificare l'operaio incensurato. L'amicizia è andata così in frantumi. E nemmeno i mille euro di risarcimento sono serviti a dimenticare e a evitare all'operaio un procedimento con l'accusa di sostituzione di persona. Per lo "scherzo di Paperino", l'operaio ha patteggiato tre mesi di reclusione, pena sospesa. E all'ormai ex amico ha dovuto versare anche 600 euro di spese legali.