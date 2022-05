Violenza sessuale a Milano, ragazza aggredita in zona Brera: un fermo

Un uomo di 40 anni è stato fermato dagli agenti della Questura di Milano perché ritenuto responsabile di un'aggressione a sfondo sessuale commessa nel centralissimo quartiere di Brera, a Milano.

La violenza e l'arresto

L'uomo, originario del Bangladesh, dopo aver avvicinato la ragazza all'esterno di un locale ha iniziato a infastidirla, costringendola a spostarsi, e l'ha molestata sessualmente. La vittima, spaventata e sotto choc, è riuscita ad allontanarsi e a raggiungere la Questura in via Fatebenefratelli per sporgere denuncia. I poliziotti della Quarta Sezione specializzata della Squadra Mobile, con il coordinamento del V Dipartimento Tutela famiglia, minori e di altri soggetti deboli della Procura, ha individuato, attraverso la visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, il presunto autore che è stato riconosciuto sia per i tratti somatici sia per l'abbigliamento indossato. Non si esclude che altri fatti analoghi, non ancora denunciati dalle vittime, possano essere stati compiuti nella centrale zona di Brera.