Milano, prostituzione, chiuso centro massaggi

Una donna di 39 anni, di origine cinese, titolare di un centro massaggi, è stata denunciata per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione a Milano. Il fatto è accaduto giovedì scorso, ma la notizia è stata riferita oggi dalla Questura.

La vicenda

Quando gli agenti hanno effettuato un controllo nel centro, situato in Via Bligny, c'era una dipendente intenta a svolgere atti sessuali con un cliente all'interno di un box doccia. Nel corso della perquisizione sono stati trovati circa 1.200 euro divisi in banconote di vario taglio e 20 preservativi confezionati. Il locale, il materiale rinvenuto e il denaro contante sono stati sottoposti a sequestro.