Milano, a fuoco veicoli parcheggiati in via Larga: nessun ferito

Un incendio è divampato poco dopo le 11.30 a Milano in via Larga, all'angolo con via Rastrelli, nei pressi della sede centrale dell'anagrafe. Il rogo ha interessato quattro scooter e un'auto parcheggiati in strada. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno circoscritto e poi spento le fiamme, e il 118. La Polizia locale ha confermato che non è stato necessario evacuare alcun ufficio e l'operatività della sede non è stata compromessa. Gli accertamenti sull'origine dell'incendio sono in corso da parte della Polizia di Stato. Non risultano danni o feriti.