Usmate Velate, 16enne in bici investita da auto: è grave

La ragazza ha riportato un trauma cranico che ha reso necessario l'intervento dell'elisoccorso. Una volta stabilizzata, è stata portata d'urgenza in ospedale

Una ragazza di 16 anni è stata trasportata in gravissime condizioni all'ospedale di Bergamo dopo essere stata travolta da un'auto a Usmate Velate (Monza) mentre era in sella alla sua bicicletta. Secondo quanto ricostruito, la 16enne ha riportato un grave trauma cranico che ha reso necessario l'intervento dell'elisoccorso. Una volta stabilizzata, è stata portata d'urgenza in ospedale.

L'incidente

La dinamica del sinistro è ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Dopo lo schianto, dai primi accertamenti, la bicicletta della ragazza è finita scaraventata a diversi metri di distanza e lei ha impattato violentemente contro il parabrezza dell'auto, guidata da una 26enne rimasta illesa.