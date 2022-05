Incidente stradale a Milano, scontro fra due moto e un'auto: 3 feriti

Un incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri in viale Cassala, a Milano, ha coinvolto tre mezzi (due moto e un'auto) e tre persone. Ad avere la peggio uno dei due motociclisti, un uomo di 55 anni, trasferito al Niguarda in codice rosso con diverse fratture. Coinvolta anche una motociclista di 37 anni, in stato di gravidanza, che però non ha riportato conseguenze gravi. Lievi ferite anche per la terza persona coinvolta, un uomo di 38 anni, curato all'ospedale San Paolo.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso. Secondo le prime ricostruzioni, le moto percorrevano la corsia preferenziale e si sono scontrate con l'auto quando la vettura ha svoltato a sinistra.