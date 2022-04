Guanzate, la denuncia: “Assalito dal pitbull di Hernandez”

Fatto cadere da un pitbull uscito dalla villa del calciatore del Milan Theo Hernandez in modo così violento da aver riportato una prognosi di 30 giorni per contusioni e fratture: è questo il contenuto della denuncia presentata da un residente di Guanzate, in provincia di Como. Un nuovo caso dopo che un pitbull scappato dalla villa del calciatore aveva già aggredito lo scorso febbraio un pinscher, che era in braccio alla padrona, arrivando ad ucciderlo.