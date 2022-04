Milano, stazioni metro di Garibaldi e Loreto con palco per musica live

Le stazioni della metropolitana di Garibaldi e Loreto a Milano diventeranno set musicali dove band e artisti emergenti potranno esibirsi gratuitamente in concerti live e intrattenere così i passeggeri. Si chiama Sound Underground l'iniziativa lanciata da Atm, la società che gestisce il trasporto pubblico a Milano, in collaborazione con Open Stage con l'obiettivo di offrire spazi definiti e autorizzati a musicisti e cantanti come già avviene in altre città europee.

L'iniziativa

Un palcoscenico hi-tech e multicolor sarà la cornice che ospiterà esibizioni pomeridiane: dal 17 maggio quattro slot da un'ora saranno messi a disposizione tutti i giorni dalle 15 alle 17 e dalle 19 alle 21, nell'area interna ai tornelli delle due stazioni. Per potersi esibire in metropolitana è indispensabile effettuare la prenotazione sull'app Open Stage. Sul palco di Sound Underground sarà presente un totem altamente tecnologico con all'interno un mixer e un diffusore audio, attivabile solo tramite il codice Bluetooth ricevuto sul proprio smartphone, che gli artisti potranno utilizzare per collegare i loro strumenti musicali. Cantanti e musicisti potranno esibirsi solo dopo aver prenotato la postazione, il giorno e la fascia oraria tramite l'app e avere ricevuto la successiva approvazione dall'amministratore di sistema. Tutti i passeggeri avranno la possibilità di assistere e di scaricare l'app Open Stage per scoprire il calendario delle esibizioni in programma. Chiunque voglia sostenere il performer e i gruppi può fare una libera donazione direttamente dall'app.